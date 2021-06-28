الحكومة تعتذر عن حضور جلسة مجلس النوّاب لوجودها بالخارج

أبلغ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس في جلستهم اليوم الاثنين، بمدينة طبرق، أن الحكومة تعتذر عن حضور جلسة اليوم نظرا لوجود رئيسها وعدد من الوزراء في مهام خارج ارض الوطن.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر، فقد أكد عقيلة أن الحكومة ستكون حاضرة في جلسة الأسبوع المقبل لاستعراض خطة عملها خلال المائة يوم من بداية عملها.

وأضافت المصادر أن عقيلة أطلع أعضاء المجلس على فحوى الرسالة التي تلقتها رئاسة مجلس النواب من لجنة 5+5 العسكرية المشتركة والتي تطلب فيها وقف البث في ميزانية وزارة الدفاع إلى حين تعيين وزير ووكيل للوزارة.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ مجلس النواب الليبي، جلسة رسمية مغلقة غير منقولة على الهواء، بمقره في مدينة طبرق.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم، يتكون من نقطتين هما الميزانية، وآلية اختيار الرئيس والمناصب السيادية، ولا صحة لتصريحات رئيس لجنة المالية بمجلس النواب بشأن عدم مناقشة الميزانية.

يأتي ذلك بعد أن علق مجلس النواب، جلسته في مدينة طبرق، يوم 15 يونيو الجاري، المخصصة لمناقشة الميزانية المقدمة من الحكومة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في وقت سابق، بأن المجلس قرر استدعاء الحكومة في جلسة 29 من الشهر الجاري مع تأكيد المجلس على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.