الإعلان عن آلية جديدة لتنفيذ «مبادرة الإسكان الشبابي» في البلديات

أصدر رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي ووزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، هيثم الزحاف، اليوم الأحد، القرار رقم (4) لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل اللجان الفرعية بالبلديات وتنظيم آليات تنفيذ المبادرة، ضمن الإجراءات الخاصة بمنح القروض التمويلية للأغراض السكنية.

ونص القرار على تشكيل لجنة فرعية في كل بلدية برئاسة عميد البلدية، وعضوية رئيس المجلس المحلي للشباب نائبًا للرئيس، إلى جانب مندوبين عن وزارتي الشباب والإسكان، ومندوب عن مصرف الادخار والاستثمار العقاري، فيما يتولى مدير مكتب التقييم والمتابعة بالبلدية مهام مقرر اللجنة.

وحدد القرار شروط التقديم للحصول على التمويل السكني، حيث اشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا وألا يتجاوز 40 عامًا عند تقديم الطلب.

كما حدد القرار المستندات المطلوبة للاستفادة من التمويل، وتشمل شهادة ميلاد حديثة، وإثبات الهوية، وشهادة أو عقد ملكية العقار أو الأرض، وشهادة بالوضع العائلي، وإثبات الدخل والضمانات المطلوبة، إضافة إلى إفادة تؤكد عدم وجود العقار ضمن نطاق مشروعات أو مرافق عامة.

وخصص القرار نسبة 10% من إجمالي حصة كل بلدية لأسر الشهداء والجرحى وذوي الإعاقة، ونسبة 10% أخرى للأرامل والمطلقات، ضمن آلية توزيع المستفيدين من المبادرة.

وكلف القرار اللجان الفرعية بإحالة قوائم المستفيدين إلى اللجنة العليا لاعتمادها، فيما يتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري تحديد نسب الإنجاز المطلوبة لصرف دفعات التمويل وفق مراحل تنفيذ المشروعات.

هذا وتأتي مبادرة الإسكان الشبابي ضمن برامج حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الهادفة إلى دعم الشباب وتسهيل حصولهم على حلول سكنية، عبر قروض تمويلية مخصصة للأغراض السكنية، مع وضع آليات تنظيمية لضمان توزيع التمويل وفق معايير محددة.