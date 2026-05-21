الحكومة تعلن عطلة «عيد الأضحى» رسمياً

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة القرار رقم 231 لسنة 2026، بشأن تحديد عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 1447 هجري، وفقا لما أعلنته الجهات الحكومية في ليبيا.

ونص القرار على أن تكون عطلة يوم الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، فيما تمتد عطلة عيد الأضحى المبارك خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافق 27 و28 و29 مايو 2026.

وأكد القرار استمرار العمل في المرافق ذات الطابع الإنساني والخدمات الأمنية العاجلة خلال فترة العطلة، مع ضمان حفظ حقوق العاملين بها وفقا للتشريعات النافذة.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات السنوية التي تعتمدها الحكومة الليبية لتنظيم العطلات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية، بما يراعي الجوانب الاجتماعية والدينية ويضمن استمرارية الخدمات الأساسية.

وتعد عطلة عيد الأضحى من أبرز الإجازات الرسمية في ليبيا، حيث تتزامن مع مناسك الحج ويوم الوقوف بعرفة، وتشهد خلالها المؤسسات الحكومية توقفا جزئيا مع استمرار العمل في القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن والخدمات الطارئة.

وتحرص الحكومة الليبية سنويا على إصدار قرارات تنظيمية مبكرة لتحديد أيام العطلة الرسمية، بما يتيح للمواطنين ترتيب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية خلال هذه المناسبة الدينية.