الحكومة تمنح الإذن لتنفيذ مشاريع في الجنوب الليبي

منحت حكومة الوحدة الوطنية، الأذن لشركات المنفذة للبدء في تنفيذ العديد من المشاريع في الجنوب الليبي، من بينها مشروعي طريق (البركت – أيسين) وطريق (براك-الشويرف).

وفي هذا الصدد، أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، أمس السبت، البدء في تنفيذ مشروع طريق البرطمه – براك الممتد لمسافة 140 كيلومتر.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة “عودة الحياة” التي أطلقها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لإحياء مشاريع التنمية في كافة ربوع ليبيا.

وشارك في هذا الحدث وزيري المواصلات محمد الشهوبي، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ورئيس مصلحة الطرق والجسور الحسين إبراهيم سويدان ومدير إدارة الفروع بالمصلحة محمد الهاشمي.

من جانبه، أكد نائب رئيس الحكومة، على أن هذا المشروع سيكون ضمن سلسلة من المشروعات التنموية التي ستنفذها حكومة الوحدة الوطنية في العديد من المناطق الجنوبية من أجل توفير احتياجات المواطنين.

يُشار إلى أن المشروعات التي تم التعاقد عليها من مصلحة الطرق والجسور تقارب عن 40 مشروعاً واليوم تم تسليم المواقع للشركات للبدء الفعلي في التنفيذ وهي موزعة على معظم البلديات بالجنوب ومقسمة على أربعة فروع وهي أوباري وسبها والجفرة ومرزق.

كما تم خلال الاجتماع الذي عُقِد ببلدية الشاطىء، اعتماد الميزانية الإضافية للمنطقة الجنوبية بين نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير المواصلات، بقيمة تقديرية 50 مليون دينار لحلحلة بعض المختنقات التي تعاني منها المناطق الجنوبية بداية من شهر ديسمبر القادم.

إعلان البدء في تنفيذ مشروع طريق براك- الشويرف إعلان البدء في تنفيذ مشروع طريق براك- الشويرف الممتد لمسافة 140 كيلومتر ،ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الحكومة السيد عبدالحميد الدبيبة لإحياء مشاريع التنمية في كافة ربوع ليبيا. #عودة_الحياة #حكومة_الوحدة_الوطنية #ليبيا تم النشر بواسطة ‏نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١