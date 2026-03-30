الحكومة تناقش تسوية ملفات مالية وإطلاق برامج لتأهيل القيادات الشبابية

عقد وزير الشباب هيثم الزحّاف اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المجالس المحلية للشباب في منطقة الجبل الغربي، التي تضم أكثر من 24 بلدية، لبحث عدد من الملفات التنظيمية وتطوير البرامج الموجهة لفئة الشباب.

وتناول الاجتماع مراجعة الجوانب المالية والإدارية، وفي مقدمتها الحسابات الختامية وتسوية المخصصات المالية للأعوام الماضية، بما يعزز الشفافية ويضمن استقرار عمل المجالس المحلية.

كما ناقش الحاضرون الاستعداد لإطلاق برنامج تدريبي عبر مركز إعداد القادة، يستهدف رفع كفاءة أعضاء المجالس في مجالات الإدارة والقيادة، بما يسهم في تمكينهم من أداء أدوارهم بشكل أكثر فاعلية على المستوى المحلي.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى مداخلات ومقترحات رؤساء وأعضاء المجالس، والتي ركزت على أبرز التحديات التي تواجه الشباب في البلديات، تمهيدًا لإدراجها ضمن خطة الوزارة بما يتماشى مع احتياجات هذه الفئة وأولوياتها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه وزارة الشباب لتعزيز دور المجالس المحلية، وتطوير قدراتها المؤسسية، بما يدعم مشاركة الشباب في صنع القرار على المستوى البلدي.