الحكومة تواصل جهودها لـ«تأمين الوقود» وتحسين الإمدادات

عقد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، محمد بن غلبون، اجتماعًا مع لجنة متابعة أزمة الغاز والوقود لمناقشة آخر المستجدات بشأن تزويد محطات الوقود في البلاد. حضر الاجتماع رئيس اللجنة المكلف اللواء علي النويصري، ومدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء خليفة شليق، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة.

وركز الاجتماع على متابعة سير عمليات التوريد والتوزيع، والوقوف على الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختناقات وتحسين انسياب الإمدادات في مختلف المناطق، بما يضمن استقرار الخدمة.

كما استعرض المجتمعون وضعية المخزون من الوقود، حيث تم التأكيد على توفر كميات كافية داخل المستودعات، مع استمرار العمل على تعزيز التوزيع وتسريع وصول الإمدادات إلى المحطات.

وأكد الوزير محمد بن غلبون على متابعة الحكومة المستمرة لهذا الملف، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المختصة لضمان استقرار قطاع الوقود وتلبية احتياجات المواطنين.