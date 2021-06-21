الحكومة تُتابع أوضاع الشبكة العامة للكهرباء

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لقاءً اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي.

وتابع الدبيبة أوضاع الشبكة العامة، وكذلك أسباب زيادة ساعات الانقطاع، وما أُنجِز من قِبل الشركة في الخطة العاجلة المعتمدة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء، على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المقترحة وعلى ظهور رئيس الشركة إعلاميًا مع مدراء الإدارات بالشركة، ووضع أبناء الشعب الليبي أمام كافة التفاصيل المتعلقة بالشبكة.