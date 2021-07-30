الحكومة تُتابع الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الجمعة، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اجتماعاً موسعًا، ضم عدد من الوزراء، والوكلاء، ومديري المؤسسات المركزية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة الوضع الصحي والخدمي خلال الظروف الحالية.

وفي بداية الاجتماع، قدم وزير الداخلية عميد خالد مازن، تقريراً عن الوضع الأمني بمنطقة الطريق الساحلي، كما قدم وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، موقفًا تفصيليًا للوضع الوبائي في البلاد.

كما قدم وكيل وزارة الرياضة تقريرًا حول نتائج لجنة التحقيق المُشكلة من وزارة الرياضة بشأن الأحداث التي صاحبت مشاركة ليبيا في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة بنيجيريا.

وأعطى رئيس الحكومة تعليماته للوزارات المختصة لمتابعة هذه الملفات وتقديم تقرير مفصل بخصوصها.

هذا ونوقش خلال الاجتماع، ضرورة البدء في تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة عن طريق الأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة، والتي أعطى رئيس الحكومة تعليماته بمتابعة سيرها يوميًا تنفيذًا لخطة حكومة الوحدة الوطنية.