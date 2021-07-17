الحكومة تُتابع الوضع الوبائي في البلاد

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم، مع وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ووزير الداخلية المكلف بشير الأمين، وبحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأعضاء اللجنة المكلفة بالمواطنين العالقين في جمهورية تونس.

واستمع الدبيبة خلال الاجتماع، للاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة لفترة إجازة عيد الأضحى، والخطط الاحترازية في حال تفاقم الحالة الوبائية في المراحل القادمة.

كما تم التشاور وبحث التدابير والإجراءات التي سيتم إقرارها خلال فترة إجازة العيد للحد من انتشار الوباء، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

من جانب آخر، قدم أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المواطنين العالقين بتونس إلى رئيس الحكومة نتائج أعمال اللجنة والتي كلفت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة لليبيا عقب التأكد من سلبية اختباراتهم من فيروس كورونا المستجد، والتي كلفت أيضًا بحجر من ثبت إصابته بالفايروس في فنادق على نفقة الحكومة الليبية إلى حين تمام شفائهم.