الحكومة تُتابع الوضع الوبائي في مناطق البلاد

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مناطق البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز، ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي.

كما تابع الدبيبة الإجراءات المتخذة من قِبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مشددًا على ضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، خاصةً بعد توفر كميات اللقاحات اللازمة.

وأكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأن هناك نقصًا في المشغلات الخاصة بإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، كما لم تصرف المكافآت المستحقة للعاملين بمراكز العزل، وضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية التي يتوجب إتباعها.

هذا وأصدر رئيس الحكومة، تعليماته باتخاذ جملة من الإجراءات العملية لتوفير النواقص والعمل على صرف المكافآت لمستحقيها بعد التأكد من أسماء المستفيدين.