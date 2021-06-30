الحكومة تُتابع الوضع الوبائي لفيروس كورونا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع وزير الصحة بحضور وزيري الداخلية، والاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخُصِص الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمتابعة مستجدات وضع جائحة كورونا في البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

ووجه رئيس الحكومة الجهات المختصة إلى متابعة الوضع الوبائي في الدول المجاورة والتي تعاني من أوضاع سيئة من انتشار كورونا، ووضع الضوابط الصحية اللازمة في المنافذ البرية والجوية.

من جهته أكد وزير الصحة أن وضع جائحة كورونا في البلاد يعتبر مرضيًا، ومعدل الانتشار أصبح في انحسار مقارنة بالأشهر الماضية.

هذا وشدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة التنسيق بين وزارات كل من الداخلية والصحة والمواصلات بشأن الضوابط المقترحة بالمنافذ.

كما تقدم الدبيبة بالشكر لكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة لجهودهم المميزة في هذه الظروف الصعبة، وأصدر تعليماته بصرف كافة مستحقاتهم مقابل أعمالهم.