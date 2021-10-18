الحكومة تُتابع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مع مدير ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وافتتح رئيس الحكومة الاجتماع بتأكيده، على ضرورة متابعة التطعيمات ومعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين في تلقيه، وكذلك إصدار التطبيق الإلكتروني وبطاقات إلكترونية للمطعمين وفق المعايير الدولية والذي سيساعد المواطنين في التنقل والحركة عند سفرهم وكذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية سليمة.

كما شدّد الدبيبة على ضرورة تقديم خطة إلزامية للتطعيم من خلال إجراءات إدارية وقانونية ملزمة للمواطنين، وضرورة تكثيف الحملة التوعوية التي تصاحب التطعيم والوقاية من كورونا.

وأكد رئيس الحكومة أيضاً، على ضرورة الاهتمام بمكافحة الأمراض الأخرى مثل الدرن والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرهما كونها من اختصاصات المركز.

من جانبه أكد مدير المركز، بأن خطة المركز ستكون مشددة في ملف التطعيمات بعد وصول 3 مليون جرعة جديدة والذي يجعلنا نؤكد على إلزامية التطعيم، وفق قوله.