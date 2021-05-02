الحكومة تُتابع حملة إزالة المباني العشوائية وتُناقش الحلول البديلة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير المالية خالد عبدالله، ووزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، اجتماعاً مع عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، وعميد بلدية حي الاندلس محمد الفطيسي.
ويأتي الاجتماع لمتابعة حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
وناقش الاجتماع البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات والزوائد وكافة الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها لقوانين البناء، وفق قوله.
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