الحكومة تُتابع خطة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للعام الجاري

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، خطة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للعام 2021م، خلال زيارته لديوان الجهاز.

وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا موسعًا، مع لجنة الإدارة ومديري الإدارات والمشاريع بالجهاز.

واستعرض المدير العام خطة الجهاز للعام الجاري، والتي تشمل عدد كبير من القطاعات والمشاريع المهمة التي سيتم تنفيذها أو استكمالها خلال هذه السنة.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة تأكيده خلال كلمته، على ضرورة البدء الفعلي في الخطة وظهور نتائجها بشكل واضح للمواطنين، على أن تشمل كافة مناطق ليبيا.

كما أعطى رئيس الحكومة تعليماته لإدارة الجهاز بالسفر لمدينة بنغازي، لمتابعة استئناف تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمنطقة الشرقية، على أن تليها زيارة لمدينة سبها لمتابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية.