الحكومة تُتابع مع ديوان المحاسبة مشاريع خطة «عودة الحياة»

عُقِد اليوم الأحد، بمكتب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة اليد خالد شكشك، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووكيل ديوان المحاسبة، وعدد من مديري الإدارات بالديوان.

وخُصِص هذا الاجتماع لمتابعة تفعيل المشاريع التنموية التي أنطلقت في عدد من المدن وكذلك المشاريع المزمع تنفيذها ضمن خطة “عودة الحياة” والعمل على وضع آليات متابعة تسهم في تسريع عجلة البناء.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف العلاج بالداخل والخارج والعمل على متابعة عمل اللجان المكلفة لمراجعة الديون وإعتمادها.

هذا وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تفعيل لائحة حوكمة الشركات والتي لم يتم إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بها.