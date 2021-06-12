الحكومة تُجري مباحثات مع الوفد التركي

عُقِدت مساء اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، جلسة مباحثات ليبية تركية برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي بدأ اليوم زيارة إلى ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى.

وضر الجلسة عن الجانب الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية خالد مازن، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان، وعن الجانب التركي وزيرا الدفاع والداخلية خلوصي أكار وسليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر،” ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وتتناول المباحثات تبادل وجهات النظر والتنسيق بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

وفي وقت سابق، أفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بأن الوفد التركي رفيع المستوى الذي بدأ اليوم السبت، زيارة رسمية إلى ليبيا سيبحث مع المسؤولين الليبيين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مع المسؤولين الليبيين، قبيل قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المقررة يوم الاثنين.

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الليبيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، قبيل قمة حلف “الناتو” في بروكسل.