الحكومة تُخصص مبلغ مالي لتحويل مقر «باب العزيزية» إلى منتزه عائلي

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم “161” لسنة 2021، بشأن تخصيص مبلغ مالي لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس، بهدف تهيئة موقع مقر باب العزيزية لإنشاء متنزه عائلي.

ونص القرار على تخصيص مبلغ مالي قدره 10 ملايين و558 ألفًا و500 دينار لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس، وذلك خصما من الباب الخامس (نفقات الطوارئ) لتنفيذ الأعمال المطلوبة من بلدية طرابلس المركز، وذلك لتهيئة موقع مقر باب العزيزية لإنشاء متنزه عائلي، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المطلوبة من البلدية.

يُشار إلى أن مقر باب العزيزية هي قاعِدة تقعُ في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، وكانت بمثابة القاعدة الرئيسية لزعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي.

ويبلغُ طول القاعِدة حوالي 6 كيلومتر مربع (2.3 ميل2)؛ وتُعتبر موقعًا استراتيجيًا في جنوب وسط مدينة طرابلس وخاصّةً في الطرف الشمالي من طريق المطار السريع مما يُتيح سهولة الوصول إلى المراكز الحكومية داخل المدينة وكذلك الوصول المباشر عبر الطُرق السَريعة إلى مطار طرابلس الدولي.

وشُيّد المجمع في بداية الثمانينات على امتداد 6 كيلومترات، وجرى تحسينه إثر القصف الأمريكي عام 1986، وكان مخصصاً لإقامة القذافي، كما كان المقر العام لنظامه.

وبعد سقوط نظام القذافي؛ فكرت السلطات الانتقالية في تحويله إلى منطقة خضراء تحوي متنزهاً ترفيهياً ونصباً يُخلد ذكرى الشهداء.

وفي يونيو الماضي، سلط تقرير لوكالة “فرانس برس” الضوء على تحول مجمع باب العزيزية من مقر حكم زعيم النظام السابق معمر القذافي، إلى ملجأ يضم عشرات الأسر، وذلك بعدما دمر بشكل شبه كامل غداة سقوط نظامه عام 2011، مؤكدا أنه تحول اليوم إلى رمز لأزمة السكن في طرابلس، بحسب وصف التقرير.

ووفقاً للتقرير، تعيش هذه العائلات في عشرات المنازل الصغيرة التي كانت تأوي عسكريين، وفي بيوت أوسع كان يقطنها ضباط كبار، أضيفت إلى بعضها مآرب وملحقات أخرى شُيدت بشكل بدائي.