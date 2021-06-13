الحكومة تُناقش مشروع الميزانية مع لجنة المالية بمجلس النوّاب

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النوّاب، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م وتعديلاته، بحضور النائب الـول لمجلس النواب فوزي النويري، ووزراء المالية والمواصلات والحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأحد، بديوان مجلس النوّاب في طرابلس، الإجابة على جميع الاستفسارات والملاحظات المحالة من أعضاء مجلس النواب قبل جلسة المجلس التي ستعقد غدًا الاثنين بمدينة طبرق.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الميزانية أتت بعد سنوات من الانقسام المؤسساتي وأخذت بعين الاعتبار المؤسسات المستحدثة والوظائف المترتبة عليها،وكذلك خطة التنمية الشاملة لكل مناطق ليبيا، لاستكمال المشاريع المتوقفة والتي بلغت نسب إنجازها مستويات عالية وليس لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية.

كما أكد الدبيبة على أن هذه الميزانية تم إعدادها وفق النمط المتعارف عليه وفق قانون المسزانية العامة للدولة وبعد معاينتها وفق سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.