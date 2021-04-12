الحكومة تُناقش مع السفارة الإيطالية مبادرة «جسر التضامن»

اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو.

وناقش الاجتماع مبادرة “جسر التضامن” التي تهدف لتقديم إمدادات عاجلة لعدد من البلديات في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي كل من وكيل وزارة الحكم المحلي، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية الليبية، ومستشارين بوزارة الزراعة ومدير معهد أوباري الزراعي، وعن الجانب الإيطالي حضر رفقة السفير المستشار السياسي بالسفارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات المشروع الذي تموله الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وينفذه معهد البحر الأبيض المتوسط للعلوم الزراعية.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم في مجال الزراعة إلى عدد ثلاث بلديات (سبها – أوباري – مرزق) بميزانية قدرها 3.5 مليون يورو ومدة تنفيذه 32 شهر.

ونوقش خلال الاجتماع سُبل التعاون والعمل على البدء في تنفيذ المشروع وترسيخ علاقات العمل بين البلدين في هذا المجال.