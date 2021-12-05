الحكومة تُوافق على مقترح زيادة مرتبات قطاع الصحة

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيسي نقابة الأطباء والأسنان، وأعضاء نقابات المهن الطبية والطبية المساعدة.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الاجتماع يأتي للنظر في مطالب النقابات والبت فيها.

وضم الاجتماع وزير ووكيل وزارة الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة التطعيمات، ورئيس اتحاد المصحات الخاصة.

وناقش الاجتماع العراقيل والصعوبات التى تواجه عملهم، والتي على رأسها مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة، ونقص المعدات الطبية والأدوية.

وأكد رئيس الحكومة المكلف على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية في كل أنحاء البلاد من حيث تسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات.

وفي ختام الاجتماع، تمت الاتفاق على تقديم المقترح المقدم من وزارة الصحة والنقابات الطبية بشأن زيادة مرتبات المهن الطبية والطبية المساعدة والإدارية في اجتماع مجلس الوزراء القادم، والنظر في إقرار بشأن اعتبار من توفاهم الأجل أثناء تأدية أعمالهم في مكافحة جائحة كورونا من المهن الطبية والطبية المساعدة كشهداء واجب، وإمكانية صرف مرتبات العاملين في مراكز العزل والفلترة.