الحكومة ومؤسسة النفط تبحثان استمرار وصول الوقود إلى الجنوب

عٌقِد في بلدية براك الشاطئ، اليوم السبت، لقاء ضم نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، مع عمداء بلديات الجنوب، بحضور مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس شركة البريقة إبراهيم أبوبريدعة، ومديري الأمن بسبها والشاطئ.

وناقش اللقاء سبل تأمين استمرار وصول الوقود والغاز لمناطق ومدن الجنوب، وعودة الشركات النفطية التي كانت مقراتها بالجنوب، ومن ضمنها شركة “زلاف”. بالإضافة لتوفير فرص عمل لأبناء الجنوب بالمؤسسات والمواقع النفطية.

كما تم التطرق إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات الشباب.

كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح، بفقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بتفقد مستودعات مدينة سبها لضمان قدرتها على العمل بكفاءة كاملة.

وتعهد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ختام زيارته لمستودعات مدينة سبها بصيانتها بالكامل، وإنشاء خزانات جديدة في نفس الموقع.

كما تم الاتفاق على عودة الشركات النفطية المنشئة في مناطق الجنوب وانتقلت إداراتها لاحقاً لطرابلس ومواقع أخرى، ومن ضمنها شركة “زلاف” التي سيكون مقر إدارتها بمنطقة سمنو شمال شرق مدينة سبها.

شهدت بلدية براك الشاطيء اليوم 29-5-2021 لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح مع عمداء بلديات الجنوب، بحضور… تم النشر بواسطة ‏نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٢٩ مايو ٢٠٢١

قام نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح برفقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله اليوم 29-5-2021 بتفقد… تم النشر بواسطة ‏نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٢٩ مايو ٢٠٢١