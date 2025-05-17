الحلم يقترب.. عمر مرموش يسعى لكتابة التاريخ مع مانشستر سيتي

يسعى الدولي المصري عمر مرموش لتحقيق أول لقب رسمي له بقميص نادي مانشستر سيتي، عندما يواجه فريقه اليوم السبت نظيره كريستال بالاس على ملعب “ويمبلي” في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأتي هذا النهائي في ظل سعي مانشستر سيتي لإنقاذ موسمه المحلي، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، وخسارته لسباق الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة.

وقد سجل عمر مرموش 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى السيتي في فترة الانتقالات الشتوية، وبلغ إجمالي أهدافه 7 بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة شارك فيها.

وفي حال تحقيق مانشستر سيتي للقب اليوم، سيصبح عمر مرموش ثاني أصغر لاعب مصري يحرز بطولة في إنجلترا، متفوقًا على محمد صلاح، بينما يتصدر القائمة محمد النني الذي توّج مع أرسنال في عمر 24 عامًا، بينما يبلغ مرموش 26 عامًا.

ويطمح مانشستر سيتي للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ 1904، كما يسعى لحصد اللقب المحلي الثالث تحت قيادة المدير الفني بيب غوارديولا بعد مواسم 2018-2019 و2022-2023.

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