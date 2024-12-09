الحوار الإنساني يُنظم لقاء بمشاركة شخصيات اقتصادية ليبية بإسطنبول

أفادت مصادر لـ”عين ليبيا” بأن مركز الحوار الإنساني الذي يتخذ من جنيف مقرا له يعمل على عقد لقاء تشاوري حول السياسات المالية للدولة الليبية يومي الجمعة والسبت 13 -14 ديسمبر بمدينة إسطنبول التركية.

وسيشارك في هذا الاجتماع مسؤولون ليبيون تولوا مهام قيادية عليا في إدارة الشأن العام الاقتصادي خلال السنوات الماضية في قطاعات الاقتصاد والمالية والتخطيط والنفط.

ويهدف هذا الاجتماع إلى المساهمة في تعزيز الحوار الاقتصادي وترشيد السياسات الوطنية مستفيدا من الخبرات التي راكمها المشاركون في مهام وفترات مختلفة.

وسيخرج اللقاء بورقة مرجعية تتضمن ضوابط وإجراءات تسترشد بها المؤسسات الليبية وكذلك الجهات الدولية المعنية بمواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية (خاصة السنة المالية القادمة) بما يحفظ سيادة القرار الاقتصادي الوطني وحماية مقدرات الشعب الليبي ويحقق الاستقرار السياسي.