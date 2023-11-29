الحوار الوطني تطالب «باتيلي» بالإسراع في تشكيل لجنة رفيعة المستوى

طالبت منظمة الحوار الوطني من المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بالإسراع في تشكيل لجنة رفيعة المستوى لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه لمقترح بشأن تشكيل اللجنة رفيعة المستوى.

وأوضحت المنظمة أن طلبها يأتي نتيجة لعدم توافق أطراف الصراع على إيجاد حل للازمة الليبية التي طال أمدها، ولعدم جدوى الاجتماع الذي دعا له مؤخراً المبعوث الأممي لكونه اجتماعاً لعناصر لا يمكنها أن تتفق على شيء إيجابي يخدم مصلحة الشعب الليبي وتطلعاته في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة.

وأشار البيان إلى حاجة البلاد لتجديد شرعية نظامها السياسي بعد أن أضحت كافة مكوناته السياسية التي تمسك بزمام الأمور مغتصبة للسلطة وفاقدة لشرعيتها الدستورية والقانونية والشعبية، وضرورة أن تمارس كافة النخب السياسية والمجتمعية دورها الوطني والسياسي للمساهمة في إيجاد حل ناجع لهه الأزمة.

واقترحت منظمة الحوار الوطني البدء الفوري في تشكيل اللجنة رفيعة المستوى من المكونات التالية:

أعضاء هيئة صياغة الدستور المكونة من ستين عضواً وفقاً لقانون إنشائها رقم 17 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2013 على ألا يقل عدد الحاضرين عن 30 عضواً ممثلون عن الأحزاب السياسية لا يزيد عددهم على (13) عضواً ممثلون عن رؤساء منظمات المجتمع المدني لا يزيد عددهم على (06) أعضاء. ممثلات عن الجمعيات النسائية لا يزيد عددهن عن (06) ستة أعضاء.

ونوهت المنظمة إلى أنه سيكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات والسلطات لأجل إجراء الانتخابات التشريعية، من خلال المفوضية العليا للانتخابات، ومراقبتها وإعلان وفرض نتائجها، ومن ثم متابعة أعمال السلطة التشريعية وتوجيهها نحو سرعة القيام بالاستفتاء على مشروع الدستور المعتمد من هيئة صياغة الدستور منذ عام 2017 للخروج من المراحل الانتقالية نهائياً.