«الحوار الوطني» تُؤكد استمرار دعمها لثورة فبراير ومبادئها

أكدت منظمة الحوار الوطني، استمرار دعمها لثورة 17 فبراير ومبادئها.

جاء ذلك في بيان للمنظمة بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة السابع عشر من فبراير، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وتقدمت منظمة الحوار الوطني لكل الأحرار الليبيين في الداخل والخارج بأحر وأجمل التهاني بهذه المناسبة.

المنظمة وفي بيانها، أكدت أنها ستظل داعمة لهذه الثورة ومبادئها المتمثلة في سيادة دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة.

كما أكدت منظمة الحوار الوطني أيضا، أن حكم الطغاة قد أسقطته هذه الثورة ولن يسمح الشعب بعودته بعد أن قدم قوافل التضحيات وقاسى مرارة المعاناة،

وأشارت المنظمة إلى أنه لا خيار أمام المتصدرين للمشهد السياسي إلا التجاوب والتناغم مع إرادة هذا الشعب.