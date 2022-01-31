الحوثيون يُنفذون عملية واسعة في العمق الإماراتي

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، عن تفاصيل عملية واسعة نفذتها في العمق الإماراتي، وذلك بعد هجوم أبو ظبي في 17 يناير الحالي.



وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع، في بيان له، عن “تنفيذ عملية “إعصار اليمن الثالثة” مستهدفة عمق دويلة العدو الإماراتي”.

وأشار البيان إلى “ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ “ذو الفقار” الباليستية، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد3″.

وقال سريع محذرا: “دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا”، مشيرا إلى أن “القوات المسلحة تجدد تحذيرها للمواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى شعبنا العظيم يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم..مستمرون في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار والله على ما نقول شهيد”.

وتعرضت الإمارات يوم 17 يناير لهجوم تبناه الحوثيون استهدف مستودع وقود لشركة “بترول أبوظبي” الوطنية في العاصمة الإماراتية، ومنطقة بمطار أبو ظبي قيد الإنشاء، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن.

وأضافت: “قواتنا الجوية وقيادة التحالف (العربي) تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية”.

وأكدت أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات”.