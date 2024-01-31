الحوثيون: استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية دفاع عن النفس

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن اليوم الأربعاء، إنها ستواصل الهجمات على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، مؤكدة أن ذلك يأتي في سياق الدفاع المشروع عن النفس.

ونقلت رويترز عن المتحدث العسكري باسم الجماعة قوله في بيان إن “جميع السفن الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على اليمن تمثل أهدافا مشؤروعة”.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارات على أهداف للجماعة، وأعادتا الجماعة إلى قائمة الجماعات “الإرهابية”، مع انتشار الاضطرابات الناجمة عن الحرب الإسرائلية على قطاع غزة في أنحاء المنطقة.

وأضافت هجمات الجماعة اليمنية في البحر الأحمر عاملا اقتصاديا إلى الاضطرابات من خلال التأثير على حركة الشحن في البحر الأحمر وما حوله.

وذكر البيان الصادر عن أنصار الله أنهم أطلقوا صواريخ على السفينة الحربية الأمريكية جريفلي، وقال “قواتنا البحرية أطلقت صواريخا بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية يو.إس.إس جريفلي في البحر الأحمر”.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي مساء يوم الثلاثاء إنها أسقطت صاروخ كروز مضادا للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أضرار.

ويقول الحوثيون إنهم سيواصلون عملياتهم العسكرية حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع لتخفيف الأزمة الإنسانية الخطيرة هناك.