أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون” تنفيذ أكبر عملية هجومية على العاصمة السعودية الرياض، استهدفت عدداً من القواعد والأهداف العسكرية.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيي سريع، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجماعة نفذت “العملية الهجومية الأكبر توازُن الردع الرابعة” التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة.

وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت عدداً من المواقع والمراكز العسكرية، منها “وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض”، بالإضافة إلى مواقع عسكرية في جيزان ونجران.

كما هدد البيان بمواصلة العمليات العسكرية وتكثيفها في حال استمرار الحرب.

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بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

رداً على استمرارِ الحصارِ الظالمِ والعدوانِ الغاشمِ على أبناءِ شعبِنا اليمني العظيمِ وبلدِنا العزيزِ نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتوفيق من اللهِ تعالى العمليةَ الهجوميةَ الأكبرَ " توازنَ الردعِ الرابعة"والتي.. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 23, 2020

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة السعودية، أن قواته أسقطت 8 طائرات من دون طيار “مفخخة” و4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، إن جماعة الحوثي “أطلقت مساء الاثنين 8 طائرات من دون طيار مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة”.

وأضاف: “تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها”.

ولفت إلى أن الحوثيين “أطلقوا صباح الثلاثاء 3 صواريخ بالستية من محافظة صعدة اليمنية، إذ تمكنت القوات المشتركة من اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه مدينة نجران وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جيزان جنوبي السعودية”.