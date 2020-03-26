الحوثيون يتهمون التحالف العربي بإخفاء انتشار كورونا في اليمن

اتهم زعيم جماعة “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية ومن يعاونهم، بإخفاء انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” في جبهات عديدة من اليمن.

ونقلت قناة “المسيرة” اليمنية عن الحوثي قوله، في خطاب: “مما يخفيه الخونة وتحالف العدوان هو انتشار وباء كورونا بين أوساطهم في عدد من الجبهات والمحاور”.

وأضاف:” مصادرنا تؤكد لنا انتشار وباء كورونا في جبهة ميدي وبأعداد كبيرة”.

من جانبه اتهم قائد المقاومة الوطنية في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية العميد طارق محمد عبد الله صالح، الحوثيين بأنهم هم من سيدخلون كورونا إلى اليمن.

وقال في تغريدة على تويتر: “عبدالملك الحوثي، أنت من سيدخل كورونا إلى اليمن بواسطة خبراء الحرس الثوري”.

وتابع: “إيران أدخلت فيروس كورونا إلى لبنان والآن تريد إدخاله إلى اليمن”.

يأتي ذلك في حين لم تُسجل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن، حتى اليوم الخميس.