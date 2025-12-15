الحوثيون يحذرون إسرائيل من استمرار خرق اتفاق «وقف النار» في غزة

أصدرت وزارة الخارجية اليمنية التابعة للحوثيين بيانًا تحذيريًا لإسرائيل بسبب استمرار خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وآخرها استهداف القيادي في كتائب القسام رائد سعيد سعد، مؤكدة أن جرائم الإبادة الجماعية في غزة مستمرة يوميًا، وتسببت في ارتقاء عشرات الشهداء بينهم الأطفال والنساء.

وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء عدوانها وحصارها على الشعب الفلسطيني في غزة، مشددة على أن التصعيد الصهيوني يشمل أيضًا الضفة الغربية، من خلال عمليات قتل وهدم منازل وتخريب ممتلكات، بالإضافة إلى مواصلة الخطط الاستيطانية بشكل غير مسبوق.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال المرحلة الأولى منه، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، ووقف التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدًا دعم الجمهورية اليمنية قيادة وشعبًا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.