«الحوثيون» يستهدفون تل أبيب بالصواريخ.. «نتنياهو» يحتمي بالملاجئ و«ترامب» يتوعّدهم ويحذّر إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، “اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية”.

وقال “أفيخاي أدرعي” المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه “تم تفعيل انذارات في عدة مناطق بالبلاد في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن”، وأضاف لاحقا أن “سلاح الجو اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الاسرائيلية”.

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه “تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب والقدس والمركز، وتقوم شرطة إسرائيل بعمليات تمشيط للبحث عن مواقع سقوط محتملة لشظايا الصاروخ”.

من جهة أخرى، أعلن الإسعاف الإسرائيلي “إصابة 13 شخصا أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن”.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: “إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر الكنيست وتوجه إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب”.

هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية “بعودة العمل في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بعد تعطله بسبب تفعيل صفارات الإنذار”.

ولاحقا، أعلنت جماعة “أنصار الله- الحوثيين” اليمنية، صباح الخميس، “مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ بالستي استهدف مطار بن غوريون في إسرائيل”، مؤكدة أنها “ستمنع الملاحة الإسرائيلية” في البحر الأحمر.

وقال “الحوثيون” في بيان “إن قوات الجماعة “صعدت استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، ومنها حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس هاري ترومان)، والقطع الحربية التابعة لها”.

وأوضح البيان أن “الهجوم نفذ بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، والطائرات المسيّرة”.

وأضاف أن “الضربات الأميركية “ستفشل في منع اليمن من استهداف العدو الإسرائيلي، ردا على مجازره بحق إخواننا في غزة”.

كما أكد “الحوثيون”، أنهم “مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تشن واشنطن حملة جوية على “الحوثيين”، أسفرت، السبت، عن “مقتل 53 شخصا وإصابة 98 آخرين”، وفق الجماعة التي قالت إنها ردت باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وتزامنا مع هذه الضربات، توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “الحوثيين”، الأربعاء، بـ”القضاء عليهم تماما”.

وكتب ترامب على موقع “تروث سوشيال” الخاص به أنه “تم إلحاق أضرار هائلة بالحوثيين الهمجيين”.

وأضاف ترامب “شاهدوا كيف سيصبح الأمر أسوأ تدريجيا. إنها ليس حتى معركة عادلة ولن تكون أبدا… ستتم إبادتهم تماما”.

وفي الوقت نفسه، حذر ترامب إيران من تسليح الحوثيين، زاعما، دون تقديم أدلة، أن طهران “قلصت من قوة المعدات العسكرية والدعم العام للحوثيين”.

وأضاف “يجب على إيران وقف إرسال هذه الإمدادات على الفور”.