الحوثيون يستهدفون عشرات المواقع في السعودية

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، مساء الجمعة، استهدافهم مواقع شركة “أرامكو” في جدة ومرافق حيوية في الرياض، “بصواريخ مجنحة”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع في بيان: “ردا على استمرار الحصار على بلدنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية كسر الحصار الثالثة”.

وأضاف أنهم استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وأفاد سريع بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

وأشار أيضا إلى أنه قد تم استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة بالإضافة إلى استهداف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعداد كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية.

وأكد العميد يحيي سريع في بيانه أنهم ستنفذون المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار.

كما شدد على أن الحوثيين لن تترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

من جانبه أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تضرر منشآت باستهداف الحوثيين للمملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبر التحالف.

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تعرضت لـ 16 “هجوما عدائيا”، وقال: “نمارس ضبط النفس من أجل أشقائنا اليمنيين لإنجاح المشاورات”.

وبثت وكالة الأنباء السعودية تسجيلات مصورة لبعض الأماكن التي استهدفها القصف.

كما نشرت “قيادة القوات المشتركة لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون “تجاه المملكة اليوم لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية”.

وقال التحالف في بيان إن إضرارا مادية طالت بعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات، وأنه تم استهداف خزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب.