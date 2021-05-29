«الحوثيون» يستهدفون قاعدة جوية عسكرية جنوب السعودية

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية المدعومة من إيران، مساء الجمعة، أنها تمكنت من تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين استهدف قاعدة جوية عسكرية جنوب السعودية وأسفر عن “إصابة دقيقة” للهدف.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب: “تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة”.

وأضاف سريع: “يأتي هذا الاستهداف في إطار حقنا المشروع والطبيعي في الرد على العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العزيز”.

من جهته أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، عن إحباطه هجوما من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة، كان يستهدف مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

وأفاد التحالف، في بيان نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة “أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط”.

واتهم التحالف من صوفها بـ”المليشيا الحوثية الإرهابية” بأنها مستمرة في “محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مضيفا: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض للخطر حياة المدنيين.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقُتِل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.