الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بطائرة مٌسيَّرة

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهدافهم مطار أبها في السعودية بطائرة مُسيَّرة.

وقال المتحدث باسم قوات أنصار الله يحيى سريع، إن “سلاح الجو المسير استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة”.

وأضاف يحيى سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي للتحالف وحصاره المتواصل على اليمن.

في غضون ذلك، قال التلفزيون السعودي الرسمي إن التحالف العربي بقيادة المملكة دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن صوب المنطقة الجنوبية للبلاد.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الحوثيين الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، تمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.