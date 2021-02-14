الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بطائرات مُسيَّرة

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، اليوم الأحد، استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية بطائرتين مُسيَّرتين، فيما أكد التحالف العربي اعتراضهما وتدميرهما.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان، إن “‏سلاح الجو المُسيَّر تمكن من استهداف مطار أبها الدولي بعد ظهر اليوم الأحد بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2k، وكانت الإصابة دقيقة”.

وأضاف: “‏يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا” دون تفاصيل أخرى.

هذا وأكد بيان صادر عن التحالف العربي نقلته قناة الإخبارية السعودية، أن قواته “تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تم إطلاقهما تجاه منطقة خميس مشيط، من قبل مليشيا الحوثي”.

وأضاف أن “المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وصعدت جماعة ” أنصار الله” منذ أسبوع، عملياتها ضد السعودية عن طريق إطلاق الطائرات المُسيرَّة والصواريخ الباليستية.

ويشهد اليمن حربا، منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.