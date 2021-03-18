الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي

أعلن المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، يحيى سريع، عن إصابة “هدف عسكري مهم” إثر عملية هجومية على مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال سريع في بيان: “بعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي استهدفت هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة”.

وأضاف: “يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا العزيز”.

يُشار إلى أن جماعة “أنصار الله” كثفت من عملياتها العسكرية ضد أهداف سعودية خلال الأسابيع الماضية، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مُسيَّرة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” أواخر 2014.