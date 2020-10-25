«الحوثيون» يستهدفون مواقع جنوب السعودية لليوم الثاني على التوالي

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون” المتحالفة مع إيران، لليوم الثاني على التوالي عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي جنوب السعودية، بطائرات مُسيَّرة.

وذكر المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر اليوم الأحد، أن سلاح الجو المُسيَّر التابع للجماعة تمكن من “تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط”، مشيرا إلى أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين من طراز “قاصف 2K”.

وفي تغريدة أخرى نشرها بعد قليل، أفاد المتحدث بأن طائرة بدون طيران من نوع “صماد 3” تابعة للجماعة قصفت مطار أبها الدولي بهجوم استهدف “هدفا حساسا داخل المطار”، مشيرا إلى أن “الإصابة كانت دقيقة”.

وقال سريع إن الهجوم جاء “ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا”.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحوثيين عن قصف قاعدة الملك خالد ومطاري جيزان وأبها بثلاث طائرات مُسيَّرة.