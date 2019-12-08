الحوثيون يعلقون على نية حمدوك سحب القوات السودانية من اليمن

رحبت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) بتصريحات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بشأن نيته إنهاء تواجد قوات بلاده في اليمن، حيث تشارك في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ووصف رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، على حسابه الرسمي في “تويتر” أمس السبت، الكلام الذي جاء على لسان حمدوك في مقابلة أجراها معه مركز دراسات “المجلس الأطلسي” في واشنطن بأنه “كلام إيجابي”

وشدد الحوثي على أن رئيس الوزراء السوداني من خلال سحب قوات بلاده من اليمن “يلبي ما يتطلع إليه أحرار السودان” و”يحقن الدماء”.

وأعرب حمدوك في المقابلة عن عزمه سحب جميع القوات السودانية المتبقية في اليمن، معتبرا تواجدها هناك “إرثا” تركه نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير