الحوثيون يعلنون استهداف موقع حساس في إسرائيل ويؤكدون: لن نترك غزة

أعلنت جماعة “أنصار الله-الحوثيون“)“ في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا “إسرائيليًا حساسًا” في منطقة بئر السبع جنوب البلاد، باستخدام صاروخ باليستي من طراز “ذو الفقار”، وذلك في إطار ما وصفته بـ”الرد على جرائم العدو الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن العملية “تمّت بنجاح”، مضيفًا أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة عمليات نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال الأسبوع الماضي، استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية في كل من بئر السبع، ويافا، وحيفا، بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وأكد أنها “حققت أهدافها بدقة”.

وأكد سريع أن العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ”معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”، مشددًا على أن “اليمن، قيادةً وشعبًا، لن يتخلى عن تأدية واجباته تجاه الشعب الفلسطيني، وسيواصل عملياته العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق جنوبية.

وفي تصريح لافت، توعّد حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، إسرائيل بمزيد من الضربات، قائلاً في منشور على منصة “إكس”: “لن نترك غزة”، مشيرًا إلى دوي انفجار في منطقة تل عراد شمال ديمونة عقب إطلاق الصاروخ.

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا إقليميًا متصاعدًا، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل، وتواصل جماعة أنصار الله هجماتها ضد أهداف إسرائيلية منذ أكتوبر 2023، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وتوسعت هجماتها لاحقًا لتشمل استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وكان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، قد أكد في خطاب حديث استمرار العمليات الهجومية ضد إسرائيل، معلنًا إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة منذ مارس الماضي، ومواصلة إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية، في خطوة أدّت إلى تعطيل ميناء إيلات بشكل شبه كامل.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية نوعية على هدف حساس للعدو في بئر السبع بصاروخ "ذو الفقار" وحققت هدفها بنجاح بفضل الله 03-01-1447هـ 28-06-2025م

pic.twitter.com/zYLPzrdPaU — العميد يحيى سريع (@army21yemen) June 28, 2025