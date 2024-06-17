«الحوثيون» يعلنون تنفيذ 3 عمليات جديدة في البحرين الأحمر والعربي

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، “تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية في قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر”.

وأضاف أن “العملية الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية، والثانية استهدفت سفينة “CAPTAIN PARIS” بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وذكر “أن سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة “Happy Condor” في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة”، مؤكدا أن “استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخولِ إلى موانئ إسرائيل”.

وأضاف: “العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح”، مشددا على أن “القواتِ المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأمريكي البريطاني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

هذا ومنذ نوفمبر 2023 تشن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب، وتؤكد أن ذلك يأتي في سياق الدفاع المشروع عن النفس، كما يؤكدون أنهم سيواصلون عملياتهم العسكرية حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع”.

وكانت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، أعلنت في 9 يونيو الجاري، “تنفيذ 3 عمليات في البحرين الأحمر والعرب، ضدّ سفن انتهكت قرار حظر الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية”.