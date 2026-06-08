جماعة الحوثي: جميع التحركات الإسرائيلية في «البحر الأحمر» أصبحت أهدافاً عسكرية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن فرض حظرٍ كاملٍ على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، في خطوةٍ قالت إنها تأتي على خلفية التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وتجدد المواجهات بين إيران وإسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيانٍ صادرٍ عن الجماعة، إن قرار حظر الملاحة الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ بشكلٍ كاملٍ، مؤكداً أن جميع التحركات والسفن التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر أصبحت أهدافاً عسكريةً للقوات التابعة للجماعة اعتباراً من لحظة الإعلان عن القرار.

وأوضح سريع أن الجماعة ستواجه أي تصعيدٍ بخطواتٍ مقابلةٍ، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية مرشحةٌ للتوسع بوتيرةٍ أكبر بما يتوافق مع التطورات الميدانية المتلاحقة في المنطقة.

وأضاف أن الجماعة مستمرةٌ في ما وصفته بدعم حلفائها في المنطقة، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل طالما استمرت الهجمات والحصار المفروض على أطراف ما يعرف بمحور المقاومة، وفق ما ورد في البيان.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجماعة تنفيذ هجومٍ صاروخيٍ استهدف أهدافاً إسرائيليةً في منطقة يافا، مؤكدةً أن العملية جاءت رداً على التطورات العسكرية الأخيرة، وأن الصواريخ أصابت أهدافها بحسب ما ذكرته في بيانها.

ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تصاعداً ملحوظاً في التوترات الإقليمية على خلفية المواجهة المتجددة بين إيران وإسرائيل، وسط تحركاتٍ عسكريةٍ متسارعةٍ وتهديداتٍ متبادلةٍ أثارت مخاوف متزايدةً بشأن أمن الملاحة الدولية واستقرار خطوط التجارة والطاقة العالمية.