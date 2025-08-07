«الحوثيون» يفرضون حصاراً بحرياً مشدداً.. 64 شركة تحت العقوبات بسبب إسرائيل

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، فرض عقوبات على 64 شركة شحن بحري، وحظر عبور سفنها من البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب وخليج عدن، متهمة إياها بانتهاك قرار الجماعة القاضي بمنع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة.

وذكر مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للجماعة، في بيان نقلته وكالة “سبأ” التي تديرها “أنصار الله” من صنعاء، أن العقوبات تأتي نتيجة تجاهل الشركات لإشعارات مسبقة من الجماعة تحذرها من التوجه نحو الموانئ الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن “كامل أساطيل الشركات المنتهكة باتت محظورة من عبور المياه الإقليمية، وستكون عرضة للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية”، مؤكداً تحميل تلك الشركات “كامل التبعات الناتجة عن هذه الانتهاكات”.

وشددت الجماعة على أن العقوبات تشمل الشركات بغض النظر عن جنسياتها، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرة إلى أن بعض شركات الشحن بدأت بالفعل في فك ارتباطها بالشركات المخالفة واستبعاد إسرائيل من أنشطتها التجارية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تصعيد “أنصار الله” للمرحلة الرابعة من “الحصار البحري على إسرائيل”، والذي يتضمن استهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية في أي موقع تصل إليه قوات الجماعة، على خلفية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد كشف قبل أيام عن تنفيذ قواته 1679 عملية هجومية ضد أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وفي تطور سابق، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن إغراق السفينة “إترنيتي سي” في البحر الأحمر خلال توجهها إلى ميناء إيلات، بعد أيام من إغراق السفينة “ماجيك سيز” بتهمة انتهاك الحظر البحري، ضمن سلسلة هجمات وصفتها الجماعة بأنها دعم مباشر للمقاومة الفلسطينية.

يشار إلى أن جماعة “أنصار الله” تسيطر منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات الشمالية والوسطى في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما تستمر العمليات العسكرية بين الجماعة وتحالف تقوده السعودية منذ 2015.