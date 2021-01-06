الحوثيون يُسقطون طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو السعودي

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيون المدعومة من إيران، “إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع karayel تابعة لسلاح الجو السعودي في منطقة المهاشمة التابعة لمحافظة الجوف اليمنية”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع قوله، إن “الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع karayel تابعة لسلاح الجو السعودي عصر اليوم الأربعاء في سماء منطقة المهاشمة بمحافظة الجوف”.

وأوضح أن الطائرة “تم استهدافها بصاروخ مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية”.