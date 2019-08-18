الحوثيون يُعلنون رسمياً تعيين سفير لهم لدى إيران

أكدت جماعة الحوثيين تعيين سفير لها في إيران، في إشارة إلى اعتراف طهران بالجماعة.

حيث قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر:

“إن قراراً جمهورياً من المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، صدر بتعيين إبراهيم الديلمي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى إيران”. كما أشار إلى أن تلك الخطوة تأتي تعزيزاً للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة:

“زيارة وفد وطني لطهران تأتي في سياق التمهيد لعودة العلاقة الرسمية والتمثيل الدبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية في إيران”.

كما نقلت قناة فارس الإيرانية عن قناة المسيرة التابعة للحوثيين نبأ تعيين السفير في طهران.

هذا وتعد إيران المتهمة بتقديم الدعم للحوثيين، ثاني دولة تستقبل سفيراً معيناً من الحوثيين بعد حكومة بشار الأسد في سوريا.