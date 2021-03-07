الحوثيون يُنفذون عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، اليوم الأحد، أنها نفذت “عملية عسكرية واسعة” في العمق السعودي.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع: “بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاطه 12 طائرة مُسيَّرة أطلقتها قوات جماعة “أنصار الله” على المملكة على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن.

ووصف التحالف في بيان له هجمات الحوثيين بأنها “تصعيد ضد المدنيين”، محذرا من أن هذه الاعتداءات لن تقود إلى فرض تسوية سياسية.

وتابع التحالف أن قواته “مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية” للجماعة.

ويأتي هذا البيان على خلفية إعلان التحالف في وقت سابق من اليوم، عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين وشنه غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، ردا على تكثيف الجماعة هجماتها بطائرات مُسيَّرة وصواريخ باليستية ضد المملكة في الآونة الأخيرة.

من جهتها أعلنت قوات الحوثيين، اليوم الأحد، إسقاطها طائرة تجسس هجومية، تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي فوق أراضي محافظة الجوف شمال غرب اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع: الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف عصر يومنا هذا”.

وأضاف سريع أن عملية استهداف الطائرة نفذت بواسطة “صاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد”.