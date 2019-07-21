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الحوثيون يُنفذون هجوماً برياً داخل حدود المملكة العربية السعودية

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 يوليو 2019 - 16:09
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بحسب مصدر عسكري فإن قوات الحوثيين شنت عملية هجومية شرق جبل جحفان بجبهة جيزان. [إنترنت]
كشف موقع “المسيرة نت” التابع للحوثيين في اليمن، أن عدداً من الجنود السعوديين والمرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون اليوم الأحد في عملية هجومية بجيزان داخل السعودية حسب الموقع.

حيث أبلغ مصدر عسكري هذا الموقع بأن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية شرق جبل جحفان بجبهة جيزان.

كما أكد مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومن أسماهم بالمرتزقة واغتنام أسلحتهم خلال الهجوم.

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هذا وكان الحوثيون حسبما أعلنوا، قد شنوا أمس السبت هجوماً على مواقع شرق جبل الدود تمكنوا خلاله من تدمير أحد المواقع وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف حاميته، بالإضافة إلى إحراق آلية عسكرية واغتنام أسلحة.

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