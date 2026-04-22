الحوثي: لسنا على الحياد وأيّ تصعيد جديد سيقابل بردّ مماثل

أطلق زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبد الملك الحوثي تصريحات تصعيدية جديدة، أكد فيها أن الجماعة ليست على الحياد في الصراع الإقليمي، مشددًا على أن خيارها الأساسي سيكون التصعيد في حال استئناف ما وصفه بالعدوان على إيران ومحور المقاومة.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية لـ”الصرخة في وجه المستكبرين” لعام 1447هـ، حيث جدد موقف جماعته الرافض للسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وفق ما نقلته قناة “المسيرة”.

وأكد الحوثي أن الهدنة الحالية لا تمثل نهاية للتوتر، بل هي – بحسب وصفه – مرحلة مؤقتة وهشة قابلة للانهيار في أي لحظة، مرجحًا عودة جولات جديدة من الصراع في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وقال إن جماعته تعتبر نفسها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفًا أن “خيار التصعيد مطروح إذا أقدم الطرف الآخر على التصعيد مجددًا”، في إشارة إلى احتمالات توسع المواجهة في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وسط حديث عن اتفاق تهدئة مؤقت بين الطرفين، أعقب تصعيدًا عسكريًا واسعًا استمر لأسابيع، وشمل هجمات متبادلة في أكثر من ساحة إقليمية.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح بأن إيران ستضطر إلى العودة إلى طاولة التفاوض، مؤكدًا أن واشنطن تمتلك خيارات عسكرية جاهزة إذا لزم الأمر، ومشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى التوصل إلى اتفاق نهائي رغم تعقيدات المشهد.

وتزامنت هذه التطورات مع فشل جولة مفاوضات عقدت في إسلام آباد، حيث لم تُحقق أي تقدم ملموس بسبب خلافات حول ملفات أمنية ونووية، ما أدى لاحقًا إلى فرض إجراءات حصار بحري على موانئ إيرانية حساسة.

ويرى مراقبون أن خطاب زعيم أنصار الله يعكس تصعيدًا في خطاب الجماعة السياسي والعسكري، في ظل ارتباطها الوثيق بمحور إقليمي واسع يشهد توترًا متزايدًا بين أطرافه الرئيسية.