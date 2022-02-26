الحويج : احتياط البلاد الإستراتيجي للقمح يكفي لأكثر من عام

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إن احتياط البلاد الإستراتيجي للقمح يكفي لأكثر من عام.

وأوضح الحويج في تصريح لقناة “فبراير” الفضائية، أن الأزمة الأوكرانية لن يكون لها تأثير كبير في أسواق الحبوب في البلاد لأنها لا تغطي سوى 20% من واردات ليبيا من القمح.

وأضاف: “نستهلك مليون طن سنويا من القمح ولا نستورد من أوكرانيا سوى 200 ألف طن منها”.

وتابع الحويج: “مخزوننا من القمح الطري يكفي 6 أشهر ولن تكون هناك أزمة في الدقي، وفي حال استمرار الأزمة في أوكرانيا لدينا بدائل كثيرة لاستيراد القمح”.

وأشار الوزير إلى طرحهم مقترحًا لإنشاء ديوان للحبوب وذلك لتوفير مخزون إستراتيجي للقمح في البلاد.