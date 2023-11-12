الحويج: ارتفاع سعر الصرف أمر عارض

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، منوّها إلى أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يُعدّ أمرا عارضًا، مشيراً إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي مؤخراً بشأن احتفاظ ليبيا باحتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 82 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، يأتي لبحث عدداً من الملفات الاقتصادية.

وقدم الحويج موقفا بشأن خطة الوزارة لتطوير مصلحة السجل التجاري، وتفعيل السجل التجاري المحلّي وفق نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف، وميكنة الإجراءات داخل المصلحة لتسهيل إصدار وتجديد السجلات والعلامات التجارية.

بدوره وجّه الدبيبة بضرورة انعقاد لجنة ميزان المدفوعات المُشكّلة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وتقديم نتائج القرارات اللّازمة بشأنه.

وناقش الدبيبة خلال الاجتماع، ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022 للوزارة، موجّها الوزير بضرورة معالجة كل ما ورد حول الوزارة والجهات التابعة لها.