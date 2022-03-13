الحويج: المواد الغذائية متوفرة ولا مبرر للخوف من نقصها

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أن السلع الغذائية الأساسية متوفرة ولا داع للخوف من نقصها حتى خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنها تصل بشكل مستمر إلى موانئ الدولة الليبية، ومطمئنا المواطنين بمتابعة أسعارها وتوفرها دوريا.

وأوضح الحويج في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، على هامش معرض ليبيا للغذاء الذي افتتح اليوم الأحد بمعرض طرابلس الدولي، أن الوزارة تسعى لتفعيل قرار إشراك القطاع الخاص مع الدولة، مناشداً رئاسة الوزراء بضرورة دعم السلع الغذائية الأساسية، وهي الزيت والطماطم والأرز والدقيق والشاهي وحليب الأطفال والمكرونة وفتح الاعتمادات لصندوق موازنة الأسعار.

وأضاف الحويج أن فتح الاعتمادات مهم لتوفير احتياجات المواطن لاسيما في ظل ارتفاع أسعار النفط الحالية وكفاية إيراداته.

ولفت الحويج إلى أن القمح يصل بشكل انسيابي إلى الموانئ الليبية، وأن العمل متواصل لتوفير مخزون استراتيجي وتفعيل مجلس الحبوب، مبينا أن القمح يستورد من عدة دول خلاف أوكرانيا.

وأشار الحويج إلى أن الوزارة ساعية إلى تفعيل وإعادة إعمار المشاريع الزراعية لتوفير القمح الصلب مبدئيا، كما تعمل على توطين زراعة القمح الطري في أقرب وقت ممكن.